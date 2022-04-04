На летний отдых детей правительство Мурманской области выделяет 450 миллионов рублей из областного бюджета

В Мурманской области начинается подготовка к организации летнего отдыха для детей. Информацию о предоставлении летних путёвок и всех актуальных предложениях для детского отдыха можно получить на новом интернет-ресурсе «Каникулы51». Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«Информация где и как отдохнуть со своими детьми теперь есть онлайн. Она постоянно обновляется в соответствии со сроками проведения летней оздоровительной кампании 2022 года, открытием пришкольных лагерей. На сайте есть и предложения в рамках федеральных программ. Во-первых, с прошлого года стартовала программа «Туристический кэшбэк», в том числе она распространяется на детский отдых. И второе, благодаря поддержке наших сенаторов, руководства Совета Федерации, с этого года Мурманская область участвует в реализации мероприятий федеральной программы «Дети Арктики». Благодаря этому ежегодно бесплатные путевки получат почти 1,5 тысячи детей региона», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также отметил, что необходимый объём средств на проведение детской оздоровительной кампании предусмотрен в областном бюджете, в 2022 году это 450 млн рублей.