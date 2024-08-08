На личные сбережения на пенсии надеются только 18% экономически активных россиян

По мнению россиян, основными источниками дохода при достижении пенсионного возраста для них станут государственная пенсия или зарплата: голосов в поддержку каждого из двух вариантов примерно поровну. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне предполагают, что основным источником дохода при достижении зрелого возраста для них станут государственная пенсия или зарплата — на это указали 25% и 24% россиян соответственно. 18% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, — только 4%, а на детей — всего лишь 1 из 100 опрошенных.

Мужчины чаще женщин предполагают в зрелом возрасте жить на пенсию и на средства от подработки, а женщины в 1,5 раза чаще мужчин планируют, что основным источником дохода для них станут личные сбережения.

Чем старше россияне, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость: только для 13% из тех, кому 45 и более, предполагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения, среди граждан в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. В свою очередь, жить на пенсионные выплаты респонденты старше 45 лет рассчитывают в 2 раза чаще россиян до 34 лет.

Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных считают, что смогут рассчитывать в пенсионном возрасте на собственные заработки. Стоит отметить, что с 2025 года работать на пенсии станет выгоднее, так как возобновится механизм индексации пенсий работающим пенсионерам.

Время проведения опроса: 4—5 августа 2024 года.