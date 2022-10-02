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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.22 16:00

На лихтеровозе «Севморпуть» учёные во время рейса проведут экологический мониторинг Севморпути

На атомном лихтеровозе «Севморпуть» пройдёт экспедиция, посвященная выполнению попутного экологического мониторинга Северного морского пути (СМП). Полевые работы помогут дополнить недостающие данные о фауне морских акваторий российской Арктики и состоянии морской воды в осенне-предзимний период в границах СМП. Об этом сообщила пресс-служба Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.

В дирекции Севморпути ГК «Росатом» «ПортНьюсу» сообщили, что научная экспедиция будет совмещена с коммерческим грузовым рейсом судна.

На акваторию СМП зоологи будут наблюдать как за морскими млекопитающими — опишут их половозрастной состав и поведение, так и за морскими и околоводными птицами — проведут учёт сроков миграции и оценят их встречаемость в каждом море.

«Большинство судовых учётов морских млекопитающих и птиц проводятся в летне-осенний период, когда есть возможность охватить весь световой день для наблюдений. При этом именно в конце сентября-начале октября заканчивается массовая миграция птиц, часть из них остается здесь на зимовку, а пагофильные морские млекопитающие меняют свои прибрежные залежки на ледовые. По прогнозам, устойчивое ледообразование в восточной Арктике ожидается раньше среднемноголетних сроков. Уже во второй декаде октября льдом покроются проливы Вилькицкого и Лонга, где расположены лежбища самого редкого и малочисленного лаптевского подвида моржа, занесенного в Красную книгу РФ», — рассказывает Ольга Адищева, ведущий специалист отдела экологии Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.

Помимо информации о состоянии морской фауны, учёные смогут получить данные о гидрофизических параметрах каждого из морей — в систему забора забортной воды на «Севморпути» будут установлены автономные датчики «Star-Oddi», которые будут непрерывно измерять температуру поверхностного слоя моря по ходу движения судна.

После обработки полученных данных учёные из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН смогут продолжить картирование распространения водных масс на шельфе морей российской Арктики, в первую очередь, плюмов больших сибирских рек — Оби, Енисея и Лены.

«Эти исследования позволят оценить влияние повышения интенсивности судоходства и других антропогенных факторов на экологическое состояние морей российской Арктики, а также понять их роль в происходящих климатических изменениях», — рассказывает Александр Осадчиев, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Работы по проведению комплексных исследований и мониторинга надводной и подводной экологической безопасности в акватории Северного морского пути проводятся ЦМИ МГУ по заказу Госкорпорации «Росатом» с 2021 года.

Напомним, атомный контейнеровоз «Севморпуть» 23 сентября 2022 года вышел во второй рейс по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт-Петербург. Судно загружено на 90%.

 

 

Фото: https://vk.com/marine_center_msu

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