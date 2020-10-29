На луке и моркови северяне могут сэкономить, а на подсолнечном масле и белокочанной капусте - потерять

В магазинах Мурманской области с 20 по 26 октября текущего года возросли цены на подсолнечное масло (на 2,8%), белокочанную капусту (на 2,4), куриные яйца (на 0,9), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,8), гречневую крупу (на 0,7), яблоки (на 0,6%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на репчатый лук (на 2,1%), морковь (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.