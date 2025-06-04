На любой вкус и уровень подготовки: летом в регионе состоится свыше 30 спортивных и физкультурных событий

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на очередном оперативном совещании правительства Мурманской области 2 июня министр спорта Светлана Наумова доложила о спортивно-событийной программе региона на летний период.

«В период летних отпусков и школьных каникул перед министерством спорта Мурманской области и муниципальными образованиями стоит задача максимально разнообразить досуг населения различными физкультурными активностями, создать условия для привлечения детей, молодежи и других возрастных групп на спортивные объекты и площадки», – сказала министр.

Всего в летние месяцы пройдёт более 30 областных соревнований, чемпионатов и первенств Мурманской области. Старт летнему спортивному сезону дадут международные соревнования по спортивному туризму, которые состоятся 13 и 14 июня в мурманской Долине Уюта. Участники будут бороться за медали в дисциплине «северная ходьба».

Ещё одним крупным соревнованием, которое примет Мурманск, станет чемпионат России по пауэрлифтингу. С 16 по 23 июня спортсмены со всей страны продемонстрируют силу и технику исполнения упражнений в классическом троеборье.

«Заполярные спортсмены стабильно показывают достойные результаты на соревнованиях самого высокого уровня. Так, например, мурманский спортсмен Рыбка Олег только за прошедший месяц стал серебряным призером чемпионата России и чемпионата Азии», – подчеркнула Светлана Наумова.

19 июля состоится веломарафон «Муста-Тунтури». Участникам предстоит преодолеть сложный маршрут с дистанциями 110, 55 и 25 км на горных велосипедах. Маршрут проложен по хребту Муста-Тунтури, где в годы Великой Отечественной войны защитники Заполярья остановили немецко-фашистские войска на самом северном участке фронта.

Впервые в истории заполярной столицы с 5 по 7 августа состоится грандиозное спортивное событие – Финал VI летней Спартакиады молодежи России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри». Сильнейшие молодые спортсмены со всей страны соберутся в Долине Уюта, чтобы побороться за звания лучших.

С 21 по 25 августа в Коле пройдут межрегиональные соревнования и Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту. В эти же даты в акватории озера Имандра пройдет первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок луча».

23 августа в парке «Патриот» в Кильдинстрое в очередной раз пройдет полюбившееся многим физкультурное мероприятие «Герои Севера». Соревнования включают преодоление сложной трассы длиной около 5,6 километров с многочисленными препятствиями.

«Данное событие представляет собой значимое спортивное и патриотическое мероприятие, привлекающее большое число участников и зрителей. Оно способствует развитию физической активности и формированию здорового образа жизни среди жителей Мурманской области», – отметила в своем докладе Светлана Наумова.

Также, с 1 июня парк культуры и отдыха «Патриот» уже открыл свои двери для всех жителей и гостей региона. Парк работает в режиме выходного дня и предлагает множество увлекательных активностей и развлечений, таких как веревочный парк, скалодром, полосы препятствий. Режим работы парка: выходные дни (суббота и воскресенье): с 11:00 до 16:00. Записаться и приобрести билеты можно заранее через мобильное приложение «Спорт рядом».

Особое внимание как министерства спорта Мурманской области, так и муниципальных образований будет направлено на организацию и проведение главного праздника всего спортивного сообщества – Дня физкультурника, который в 2025 году выпадает на 9 августа.

Традиционно к празднованию министерством будет составлена спортивно-массовая и развлекательная программа по всему региону, сводный план которой будет размещен на сайте министерства.

В Кировске 5 и 6 июля уже в шестой раз состоится одно из самых масштабных летних спортивных событий – спортфест «Хибины». Здесь участников ждут соревнования по бегу, маунтинбайку, баскетболу, йоге, заплыву на байдарках. Кроме того, будет запущена первая микс-гонка – 17 км бега + 2 км на сапборде.

В Апатитах с 11 по 13 июля пройдет мероприятие, которое на протяжении многих лет является визитной карточкой города – «Солнечные ночи». Это одно из самых ярких и запоминающихся спортивных событий, включающих в себя полумарафон, горный бег и северную ходьбу в ночное время суток.

В свою очередь в Мончегорске 12 и 13 июля пройдет этап чемпионата мира «X-WATERS World Championship Imandra 2025».

Соревнования пройдут на самом большом озере Мурманской области Имандра вдоль Ленинградской набережной. Участников заплывов ждут дистанции в 100 метров, 1 км, 2,5 км, 10 км. А 19 июля компанией «Норникель» совместно с Кольской ГМК, командой «Лига Героев» и администрацией города Мончегорска в рамках Дня металлурга будет организован забег «Норникеля», в котором ожидается более 800 участников. Забег пройдет по проспекту Металлургов с дистанциями 10 км, 5 км и 1 км.

Завершится летний сезон стартом в каждом муниципальном образовании декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья». В этом году она пройдет с 30 августа по 7 сентября. В эти дни будут проведены массовые физкультурные и спортивные мероприятия в формате турниров, веселых стартов, эстафет, спортивных семейных праздников, онлайн-конкурсов. В рамках декады населению традиционно будет представлена возможность бесплатного посещения ряда спортивных объектов, таких как бассейны, спортивные и тренажерные залы и другие. Сводный план мероприятий декады будет размещён на официальном сайте и в социальных сетях министерства.