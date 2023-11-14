На лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка»

С 15 по 19 ноября в Кировске пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка» – первые официальные соревнования в календаре Федерации лыжных гонок России на Северо-Западе страны.

В рамках соревнований 16, 17 и 19 ноября состоятся старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 1,5; 5; 10 и 15 км.

На текущий момент на участие в гонке заявились более 350 спортсменов из 16 регионов России. Приём заявок на участие в соревнованиях продолжается.

Победителей и призеров соревнований, занявших с первого по шестое место, будут ждать денежные призы в размере от 20 до 150 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечили традиционные партнеры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Денежные призы получат тренеры, воспитавшие обладателей золотых медалей «Хибинской гонки», а также команда-победитель по итогам трёх соревновательных дней.

Почетными гостями «Хибинской гонки» станут четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр Николай Зимятов; четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Александр Тихонов; олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года, серебряный и бронзовый призёр Чемпионата мира 1987 года Михаил Девятьяров; двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный призёр зимних Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов.

В дни проведения соревнований почётные гости встретятся с воспитанниками спортивных школ Кировска и Апатитов, а также секции беговых лыж АНО «ДРОЗД-Хибины» и проведут для них мастер-классы.

Напомним, что в этом году сезон беговых лыж в Хибинах начался 23 октября. На «вкатку» в конце октября в Кировск приехали более тысячи лыжников со всей страны. В новом сезоне общая длина лыжных трасс стадиона «Тирвас» составит 13 км.

«В этом году благодаря поддержке администрации города Кировска и компании «ФосАгро» мы построили новую парковку, благоустроили территорию в районе зрительских трибун. Перед началом нового сезона смонтировали дополнительное освещение и установили камеры наблюдения. Помимо этого, благодаря финансовой поддержке «ФосАгро», парк техники лыжного комплекса дополнил новый ратрак», – рассказал директор МАУ «СОК «Горняк» Антон Трушенко.