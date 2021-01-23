На лыжных состязаниях в Кировске разыграны очередные комплекты медалей

Вчера, 22 января, на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» в Кировске чемпионат Северо-Западного федерального округа и чемпионат Мурманской области по горнолыжному спорту (скоростной этап) завершились гонкой в суперкомбинации.

Победители и призёры чемпионата СЗФО:

1 место – Анастасия Минаева, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

2 место – Вероника Гавриш, Апатиты, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

3 место – Эрика Финк, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

1 место – Михаил Шевченко, Мурманск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

2 место – Михаил Паламарчук, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

3 место – Никита Петренко, Мончегорск, Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту.

Победители и призёры чемпионата Мурманской области:

1 место – Анастасия Минаева, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

2 место – Александра Наумова, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

3 место – Эрика Финк, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

1 место – Михаил Паламарчук, Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

2 место – Михаил Шевченко, Мурманск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту;

3 место – Никита Петренко, Мончегорск, Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту.

На чемпионате России по горнолыжному спорту (спорт глухих), который также проходит в Кировске, разыгран третий комплект медалей в суперкомбинации.

Елена Яковишина (Камчатский край) стала победителем соревнований, это третья золотая медаль. У мужчин победителем стал Павел Казаков (Московская область). На втором месте – снова сахалинская спортсменка Карина Гайдамащук, у мужчин – представитель Башкортостана Денис Ябердин. Спортсменка из Санкт-Петербурга Елизавета Гапионок и Зульфир Зайнулин (Башкортостан) заняли третьи места.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, с 26 января чемпионат Северо-Западного Федерального округа и чемпионат Мурманской области по горнолыжному спорту примет у себя город Полярные Зори. На горнолыжном комплексе «Салма» атлеты продолжат состязаться в технических дисциплинах горнолыжного спорта: слаломе и гигантском слаломе.