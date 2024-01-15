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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 13:00

На лыжных трассах Мурмашей состоялись чемпионат и первенство Мурманской обрасти по спортивному ориентированию

В соревнованиях приняли участие 75 ориентировщиков из разных муниципалитетов региона.

Данные соревнования являются отборочными для участия сборной команды Мурманской области в первенстве Северо-Западного федерального округа. Спортсмены проявили себя в дисциплине «лыжная гонка – классика».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победу одержали Маргарита Шабалина, Алиса Тетенькина, Елизавета Митрофанова, Марина Дроздович, Роман Чернов, Евгений Криушин, Герман Карпов, Дмитрий Меньшаков.

На втором месте Полина Страмнова, Марина Иванова, Ольга Костина, Олеся Тихонова, Вадим Щенников, Алексей Липский, Владислав Шабалин, Алексей Бровин, Елизавета Митрофанова.

На третьем месте Софья Егорова, Алёна Бурцева, Анастасия Рожкова, Мария Молданова, Григорий Осипов, Артемий Дороженко, Артём Иванов, Роман Шабалин, Маргарита Шабалина, Алиса Тетенькина, Ольга Костина.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Последние комментарии

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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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