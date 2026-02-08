На «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчас

В городах Мурманской области состоятся забеги в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Центральной площадкой для проведения зимнего праздника традиционно выступит спорткомплекс «Долина Уюта» в Мурманске. 14 февраля здесь соберутся любители лыжных гонок.

Церемония открытия состоится в 11.45. Для участников подготовлены дистанции: 5 км (для юношей и девушек 2008 – 2013 годов рождения) и 10 км (для женщин и мужчин 2007 г.р. и старше).

В Мурманской области уже сейчас доступна онлайн-регистрация через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В здании административно-спортивного комплекса «Долина Уюта» (конференц-зал, 3-й этаж) регистрация участников и выдача стартовых номеров будет работать 12 и 13 февраля с 15.00 до 20.00. Выдача стартовых номеров 14 февраля с 8.30 до 10.00 будет осуществляться только иногородним участникам, прошедшим регистрацию посредством ЕПГУ.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, «Лыжня России» проводится с 1982 года и на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта.

Поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью поддержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561824/#&gid=1&pid=1