На МАФ-2025 подписали соглашение о запуске проекта «Звезда Севера» в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис вчера на полях Международного арктического форума подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития добровольчества и укрепления сотрудничества в регионах Арктической зоны, масштабирования практик по поддержке жен военнослужащих на территории Северного флота. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, сенатор Галина Карелова.

«Одной из практик, которая будет распространена на Архангельскую область, станет проект «Звезда Севера», инициированный Единым волонтёрским центром Мурманской области. Он проводится в регионах присутствия Военно-морского флота Российской Федерации и направлен на раскрытие потенциала жен военнослужащих и жительниц закрытых административно-территориальных образований», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Проект предусматривает проведение образовательных конференций, включающих лекции, семинары и мастер-классы. Более 70 тысяч женщин уже стали его участницами.

В соответствии с соглашением образовательная конференция «Звезда Севера» по поддержке жительниц территорий с высокой концентрацией военнослужащих пройдет в Северодвинске Архангельской области осенью 2025 года. Как и другие мероприятия проекта «Звезда Севера», конференция в новом регионе получит собственное название, отметила Евгения Чибис. Она подчеркнула, что инициаторами проведения конференции в Северодвинске выступили жены военнослужащих из Архангельской области, участвовавшие в образовательных программах «Звезды Севера» в других городах. Они предложили распространить этот опыт и на свой регион.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поблагодарил инициаторов проекта за объединение усилий в поддержке семей военнослужащих, а также за то, что в социальную практику Поморья будет внедрена образовательная программа для женщин флотских городов.

«Северодвинск – это город корабелов, значимая территория на карте России, один из важных центров Северного флота. Мы с удовольствием принимаем программу и благодарны за объединение усилий во благо жителей наших регионов по всем направлениям. С первого дня специальной военной операции мы занимаемся поддержкой военнослужащих и их семей, жен наших героев. И у Архангельской области есть в этом направлении хороший наработанный опыт», – добавил Александр Цыбульский.

Председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова рассказала, что «Звезда Севера» поддерживается Советом ЕЖФ в рамках его проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов».

«Для женщин в гарнизонах, ведущих замкнутый образ жизни, очень важны такие проекты. Они помогают преодолеть внутренние барьеры, уберечь себя от эмоционального выгорания, найти новые стимулы личностного развития. За пять лет своего существования проект «Звезда Севера» перешагнул рамки Мурманской области и реализуется не только на Севере страны. Свои «Звезды» есть уже в Калининградской области, в Камчатском крае, в Севастополе. Уверена, что присоединение к этому «созвездию» Архангельской области откроет перед ее жительницами новые горизонты, даст возможность расширить круг общения, найти дело по душе. Желаю проекту больших успехов», – заключила сенатор Галина Карелова.

В Архангельской области конференция пройдет в формате лекций и мастер-классов от ведущих экспертов, которые выступали на «Звезде Севера» в течение пяти лет по различным темам – семьи, воспитания детей, саморазвития, здоровья.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом «На Севере – жить!». Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фото: https://forumarctica.ru/news/na-maf-2025-podpisali-soglashenie-o-zapuske-proekta-%C2%ABzvezda-severa%C2%BB-v-arhangelskoj-oblasti/