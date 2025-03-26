На МАФ-2025 состоялось показательное учение МЧС на ледоколе

В рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» прошло показательное учение МЧС. Его провели в Мурманске на ледоколе «Ленин». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

По сценарию учения, на жилой палубе корабля начался пожар во время огнеопасных работ. Площадь условного возгорания достигла 200 квадратных метров, а несколько членов экипажа оказались в ледяной воде Кольского залива.

В учении приняли участие подразделения пожарной охраны Мурманского гарнизона и спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. С воды к тушению пожара привлекалось многофункциональное аварийно-спасательное судно «Пильтун» Морской спасательной службы. Медицинскую помощь условным пострадавшим оказали сотрудники многопрофильного центра имени Пирогова. Специалисты «Росатома» обеспечили радиационную защиту.

Участники учения отметили высокую готовность спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций и важность межведомственного взаимодействия.

Всего в учении приняли участие более 80 человек и 15 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.

VI Международный арктический форум под девизом «На Севере – жить!» проходит в Мурманске 26–27 марта. Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

Фото: https://forumarctica.ru/news/na-maf-2025-sostojalos-pokazatelnoe-uchenie-mchs-na-ledokole/