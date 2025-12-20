В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
На малом противолодочном корабле «Онега» Северного флота состоялось показное занятие по приёму курсовой задачи

На малом противолодочном корабле «Онега» Беломорской военно-морской базы Северного флота проведено показное занятие по приему курсовой задачи К-1, а также по организации повседневной службы на кораблях и проведению мероприятий по их приготовлению к бою и походу. Занятие прошло под руководством командира отдельного дивизиона надводных кораблей охраны водного района Беломорской военно-морской базы капитана 2 ранга Александра Трифанова.

В показном занятии приняли участие дивизионные специалисты. Им были доведены требования действующих руководящих документов по организации проверки базовой подготовки кораблей.

Затем командир отдельного дивизиона надводных кораблей охраны водного района лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на корабле, оценил навыки личного состава в решении задач повседневной деятельности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, повседневная и боевая организация корабля является основой подготовки экипажа к выполнению задач по своему основному предназначению. Она предполагает отработку действий по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовых, выполнение мероприятий противовоздушной обороны, борьбы за живучесть в условиях стоянки, организацию действий личного состава в условиях химического, биологического и радиационного заражения, ведения противодиверсионной обороны и многие другие элементы.

 

 

 

