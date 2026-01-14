Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
На маршруте №241 «Мурманск — Териберка — Мурманск» с 30 декабря были введены дополнительные рейсы

Тестовое расписание работает до 19 января. Автобус отправляется ежедневно в 9.00 от Привокзальной площади и в 16.30 из Лодейного.

Также продолжает действовать и прежнее расписание: из Мурманска - в 18.00 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Териберки - в 7.00 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложила заместитель губернатора — министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова.

Как сообщила вице-губернатор, в период новогодних праздников по погодным условиям дорога в Териберку была закрыта на 34 часа 30 минут, в Туманный на 55 часов.

Юлия Полиэктова подчеркнула, что исключить перекрытия по погодным условиям, к сожалению, невозможно, и привела данные перекрытия дорог в период новогодних праздников по годам. Анализ перекрытий с 2019 года показывает, что это стандартная ежегодная практика. Более того, в отдельные годы они были длительнее, чем в текущем. Так, в 2020 году в новогодние каникулы дорога на Териберку перекрывалась на 60 часов 30 минут, в 2022 году — на 120 часов.

В целом работа общественного транспорта Мурманской области в праздники проходила в штатном режиме по 151 маршруту. Выполнено 47220 рейсов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31694&page=1

 

 

