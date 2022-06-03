Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 15:30
Вместительный ПАЗ 2022 года выпуска будет возить пассажиров на маршрутах Заполярный – Корзуново, Заполярный – Спутник и Заполярный – Лиинахамари.
На маршруты Печенгского округа вышел новый автобус
На маршруты Печенгского округа сегодня вышел новый автобус под единым брендом #ТранспортСевера. Программа по обновлению пассажирского транспорта в областном центре и муниципалитетах Мурманской области запущена по поручению губернатора Андрея Чибиса.
Вместительный ПАЗ 2022 года выпуска будет возить пассажиров на маршрутах Заполярный – Корзуново, Заполярный – Спутник и Заполярный – Лиинахамари.
Автобус может перевозить до 48 пассажиров (30 посадочных мест). Сиденья в новом автобусе оснащены ремнями безопасности, столиками и USB-портами, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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