На маршруты Печенгского округа вышел новый автобус

На маршруты Печенгского округа сегодня вышел новый автобус под единым брендом #ТранспортСевера. Программа по обновлению пассажирского транспорта в областном центре и муниципалитетах Мурманской области запущена по поручению губернатора Андрея Чибиса.

Вместительный ПАЗ 2022 года выпуска будет возить пассажиров на маршрутах Заполярный – Корзуново, Заполярный – Спутник и Заполярный – Лиинахамари.



Автобус может перевозить до 48 пассажиров (30 посадочных мест). Сиденья в новом автобусе оснащены ремнями безопасности, столиками и USB-портами, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/