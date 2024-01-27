На маршруты в Мурманской области дополнительно выйдут шесть мусоровозов

На маршруты в Мурманской области уже вышли 4 дополнительных мусоровоза, прибывшие из других российских регионов. В ближайшие дни поступят ещё две машины.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», впереди февральские метели и снегопады, и в этот период движение мусоровозов по маршрутам затрудняется, а обслуживание контейнерных площадок требует большего времени. Дополнительная техника поможет эффективнее решать задачи по организации вывоза ТКО.

К сожалению, санкционная политика западных стран привела к существенному нарушению схем поставок запасных частей к специализирванной технике производства Германии и Швеции. Из-за этого существенно увеличились сроки технического обслуживания и внепланового ремонта мусоровозов, составляющих автопарк мусоровывозящих компаний, которые работают на территории Мурманской области.

В результате поломки техники в конце прошлого года и в первых числах наступившего года в муниципалитетах фиксировались случаи нарушения графиков вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. В первую очередь, в Мончегорске и Оленегорске.

Переброска мусоровозов с других маршрутов, увеличение времени их работы позволили отчасти решить эту проблему. Однако, для того чтобы свести к минимуму риск повторения подобных ситуаций, мусоровывозящей компанией и Мурманским филиалом АО «Ситиматик» и было принято решение увеличить общий парк спецтехники и штат сотрудников, обеспечивающих её ремонт и обслуживание.

Региональный оператор рассчитывает, что принятые меры при условии своевременной расчистки подъездных путей позволят выдерживать установленные графики вывоза ТКО.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».