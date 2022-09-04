На мастер-класс «Капремонт своими руками» пришли десятки юных северян

В Мурманске в рамках ярмарки «На Севере – учиться» региональный Фонд капитального ремонта провёл мастер-класс «Капремонт своими руками». Несмотря на дождливую и холодную погоду, приобрести навыки строительных профессий пришли десятки юных северян.

«В этом году мы капитально ремонтируем беспрецедентное количество многоквартирных домов. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Мурманской области. Конечно, мы ждём новые кадры, которые вольются в наши ряды. И начинать нужно с детей, уже сейчас показав им, как это интересно и увлекательно строить и капитально ремонтировать дома», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, идею регионального оператора капитального ремонта поддержали подрядные организации. Сотрудники ООО «Астрастрой» и ООО «КРОН» за несколько дней в свободное от основной работы время построили настоящие дома-конструкторы, на которых можно тренироваться монтировать кровлю и вентилируемый фасад, а ООО «Гранд Электро» создал настоящий тренажер по сантехническому мастерству. Мастер-класс вызвал большой интерес и ажиотаж, после обучения участников ждали дипломы и призы.

«Это было очень круто! Особенно мне понравилось собирать фасад. Я сам крепил пароизоляцию, делал контробрешетку и прикручивал сайдинг», – поделился впечатлениями 9-летний Ярослав.

Фото: https://gov-murman.ru