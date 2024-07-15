На маяке Териберский Северного флота стартовал очередной этап проекта от «Родника до океана. Маяки»
На маяке Териберский Северного флота стартовал очередной этап нового сезона проекта Единого волонтёрского цента Мурманской области «От родника до океана. Маяки», который проводится совместно с гидрографической службой Северного флота.
Вчера волонтёрская смена отправилась на мыс Териберский и начала работу по экологической уборке на побережье, а также по постепенному обновлению маяка под присмотром опытных профессионалов.
Первые работы на маяке Териберский были организованы Единым волонтёрским центром ещё неделю назад – тогда первая группа из 14 добровольцев помогла разгрузить строительные материалы для работы на маяке.
Волонтёры помогли подготовить лагерь к приёму гостей, провели на побережье и вывезли 60 мешков мусора.
В проекте, проводимом совместно с гидрографической службой Северного флота, изъявили желание принять участие более 280 волонтёров.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, впервые на мысе Териберский, Мурманского берега, маяк начал действовать в 1896 году. Тогда это был белый металлический фонарь, установленный на вершине железной ажурной башни высотой 7 метров от основания, окрашенной в жёлтый цвет. Основу башни составил железный восьмигранный столб из таврового железа. Вокруг столба располагалась железная лестница, ведущая в фонарное сооружение. Постоянный белый огонь маяка, расположенный на высоте 37 метров от уровня моря, освещал сектор от 195 до 96° на расстояние до 10 миль.
К востоку от маяка на невысоком перешейке выстроили дом для обслуживающего персонала. В 700 метрах на юго-восток от башни в том же 1896 году в специальном деревянном здании на каменном фундаменте устроили пневматическую сирену с керосиновым двигателем, ревун которой был обращен к северу. Для подачи сигналов во время подготовки сирены к работе имелась пушка. Световой маяк и сирену обслуживали 12 служащих.
Несмотря на многочисленные бомбардировки, маяк во время Великой Отечественной войны уцелел, но в конце 1960 года из-за неосторожного обращения с огнём (для отогревания замерзших труб водяного охлаждения дизелей использовалась паяльная лампа) полностью сгорело маячно-техническое здание со всем оборудованием. В 1971 году маяк был перестроен.
В настоящее время маяк Териберский представляет собой двухэтажное жёлтое здание с железобетонной маячной башней, на нём установлена новая светооптическая аппаратура с солнечной энергетической установкой, обеспечивающая характеристику маяка с зелёными и красными проблесковыми огнями на 18 миль. Маяк необслуживаемый, работает в автоматическом режиме. Высота от основания – 13 метров, высота огня над уровнем моря – 47 метров. В 2005 году на маяке был проведён текущий ремонт, в ходе которого фасад был обшит сайдингом, который за 15 лет под действием ветров пришёл в негодное состояние и требует демонтажа и ремонта.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12520411@egNews