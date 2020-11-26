На мазутной котельной в Териберке проводится замена второго котла

В ходе рабочей поездки в Териберку заместитель губернатора Юрий Сердечкин совместно с министром энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрием Латышевым проверили, как ведётся работа по замене котла на мазутной котельной.

Летом состояние второго котла было признано неудовлетворительным, потребовалась его замена. Для того, чтобы поместить в котельной новое массивное оборудование, пришлось даже разобрать часть конструкции здания.

На данный момент технологические схемы и трубопроводы уже смонтированы, осуществляется наладка нового оборудования. А пока отопление села осуществляется с помощью одного действующего котла, его мощности достаточно для теплоснабжения в полном объёме.

«Завершение пуско-наладочных работ ожидается через несколько недель. Новый котел выручит нас уже в следующем году. Учитывая территориальную отдаленность Териберки, наличие второго резервного котла крайне важно для обеспечения бесперебойной подачи тепла», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Как уточняет региональное Министерство информационной политики, отопление села Териберка обеспечивается двумя котельными, из которых одна мазутная, а вторая угольная.