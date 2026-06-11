На мемориале Защитникам советского Заполярья стартовали плановые работы по сохранению комплекса

В городе-герое Мурманске начались мероприятия по сохранению легендарного мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Подрядная организация приступила к первоочередным работам: специалисты проводят инженерные изыскания и геодезические измерения. Эти данные необходимы для оценки состояния грунта, фундамента и несущих конструкций комплекса. Полученные результаты лягут в основу дальнейших мероприятий по сохранению монумента.

Масштабные работы на памятнике проводятся впервые за более чем пятидесятилетнюю историю — с момента его открытия в 1974 году. Монумент Защитникам советского Заполярья — один из крупнейших в России. Высота фигуры солдата составляет 35,5 метра, а вместе с постаментом — более 42 метров. Выше «Алёши» в стране только «Родина-мать» в Волгограде. В последний раз фрагментарный ремонт фигуры проводился в 2008 году, сегодня памятник нуждается в более основательном восстановлении.

Работы будут комплексными: на земле, под землёй и на высоте. Запланированы укрепление конструкций, обновление поверхностей, инженерные и геодезические мероприятия.

«Памятник Защитникам советского Заполярья — это не просто монумент, а визитная карточка Мурманска, место поклонения и гордости. Таких объектов в стране единицы. Контракт заключён с подрядчиком, который имеет действующую лицензию Министерства культуры РФ на работу с объектами культурного наследия. Нас ждут не косметические работы, а технологически сложные мероприятия. Первый и критически важный этап — это глубочайшие всесторонние изыскания. Только после их завершения, разработки проектной документации и прохождения госэкспертизы мы приступим к активной фазе реставрации», — рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Территория вокруг мемориала будет полностью ограждена, доступ для жителей и гостей города на время работ закроют в целях безопасности. Место хранения трёх капсул — с морской водой с места гибели корабля «Туман», землёй из Долины Славы и с места боев на Кандалакшском направлении — в процессе работ затронуто не будет.

Напомним, в марте 2025 года на Международном арктическом форуме Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Андрея Чибиса о проведении ремонтно-реставрационных работ на мемориале. Финансирование осуществляется за счёт субсидии Министерства культуры РФ.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/569293/#&gid=1&pid=1