На месте «Крокус Сити Холла» следует возвести мемориал, считают 57% жителей Москвы и Московской областиМинистерство здравоохранения Мурманской области запускает профилактический проект «За руку!»
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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 18:00

На месте «Крокус Сити Холла» следует возвести мемориал, считают 57% жителей Москвы и Московской области

Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. из Москвы и Московской области.

49% россиян за то, чтобы после разбора завалов на месте «Крокус Сити Холла» был разбит парк и установлен мемориальный комплекс: «Восстановить развлекательное сооружение — это устроить пляски на костях, это кощунство». 24% считают, что концертный зал следует восстановить: «Пусть всем вредителям и запугивающим назло он продолжить свою жизнь. А рядом можно установить стелу с ФИО погибших».

Женщины чаще мужчин говорили о том, что на месте трагедии хотели бы видеть мемориально-парковый комплекс (53 и 46% соответственно).

Среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%.

Время проведения опроса: 25 марта 2024 года.

Фото: https://rutube.ru/video/db89df5b83490f118df15e74d77d3708/

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