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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 12:30

На месте заброшенного здания на ул. Полярные Зори в Мурманске построят жилой дом

В Мурманске на месте заброшенного здания вблизи домов №№9 и 10 на улице Полярные Зори построят жилой дом. Ранее Народный фронт направил сигнал о потенциально опасном строении вблизи жилых домов и детского сада в военную прокуратуру Северного флота и лично губернатору региона.

Пустующее здание, расположенное на подведомственном Минобороны России земельном участке, давно наводило страх на родителей маленьких детей: ничем не огороженное, без окон, крыши и дверей оно давно представляло серьезную опасность. Однако решить вопрос никак не удавалось. После обращения общественников в надзорное ведомство рядом с опасным недостроем планировали организовать дежурство полиции, однако по-настоящему сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось лишь в марте 2022 г. По инициативе представителей президентского движения, обратившихся с проблемным вопросом к главе региона, объект был передан из собственности ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России в собственность Мурманской области. А уже три месяца спустя был заключен долгожданный многими госконтракт. Подрядчик – ООО «Генезис проект» возведет жилой дом не позднее 20 декабря 2022 г.

«Нужно сказать, что не самый удачный вид из окна – куда меньший повод для беспокойства жителей микрорайона. Менее чем в 150 метрах от недостроя находится детский сад №72 «Лапушка» - дошколята проходят мимо опасного участка как минимум два раза в день. Так что принятое в отношении заброшенного здания решение мы абсолютно поддерживаем, как и, уверен, большинство тех, кто живет рядом. Тем более, что новый дом – значит, и новая возможность для кого-то переехать практически в центр Мурманска», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев.

Общественники напомнили, что, в соответствии с действующим законодательством, строительство, ремонт или консервация объекта, строительство которого не завершено, должны проводиться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным, и не возникала угроза для жизни и здоровья людей.  Обо всех потенциально опасных заброшенных и недостроенных объектах можно сообщить в региональный исполком Народного фронта.

 

 

 

 

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.

 

 

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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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