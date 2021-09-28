На местных дорогах за 2021 год появится свыше 400 тысяч квадратных метров нового асфальта

В планах регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства на 2021 год – ремонт 135 участков дорог местного значения за счёт субсидий муниципальным образованиям, а это около 400 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.

Из них 113 объектов уже завершены.

«Объём выполненных работ составил порядка 345 тысяч квадратных метров, – доложил министр Артем Гришин в ходе оперативного совещания накануне. – В высокой степени готовности еще 7 дорог в 4 муниципальных образованиях. На 15 объектах есть незначительное отклонение от графика по работам, но ожидается укладка асфальтобетона в течение двух недель».

При этом в Мурманске отремонтируют дополнительно 34 улицы, что на 16 больше, чем в прошлом году. Из плана исполнения функций административного центра – 22 улицы. В настоящий момент выполнены работы в Октябрьском и Ленинском округах, 5 больших участков на Кольском проспекте.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на улице Подгорной идет ремонт и выполнено фрезерование за счёт дополнительного финансирования на 2021 год. Ещё 15 объектов планируется успеть отремонтировать до наступления неблагоприятных погодных условий.