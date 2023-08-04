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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.23 10:00

На место проведения работ по рекультивации санкционированной свалки ТКО в Заозерске поставлены пожарные резервуары и ёмкость для фильтрата

В рамках национального проекта «Экология» продолжаются работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО на территории ЗАТО г. Заозерск. На объекте завершены работы по устройству дренажной системы фильтрата, которая предназначена для сбора загрязненной жидкости из свалки в резервуар-накопитель.

Также поставлены пожарные резервуары в количестве 2 шт., накопительная ёмкость для фильтрата объёмом 50 м3. Проводятся земляные работы по обустройству площадок под очистные сооружения ливневого стока и ёмкость для фильтрата, основания пруда-накопителя. Продолжается отсыпка полигона и укрытие свалки многослойным защитным экраном.

После завершения укрытия свалки начнутся работы по оборудованию системы пассивной дегазации – газоотводных устройств, представляющих собой более 20 скважин с перфорированными полиэтиленовыми трубами, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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