На месторождении Фёдорова Тундра стартовали дополнительные геологоразведочные работы

Группа буровиков и геологов прибыла в район месторождения платиноидов Фёдорова Тундра, где им предстоит выполнить бурение скважин с отбором проб и провести дополнительное геологическое изучение с целью актуализации данных о запасах в рамках технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций (далее ТЭО).

Компания-оператор проекта – АО «Фёдорово Рисорсес» – запланировала бурение более 100 колонковых скважин, отбор и анализ около 20 тысяч керновых проб, а также ряд дополнительных исследований.

Параллельно, в рамках подготовки ТЭО, в районе месторождения будет проведена дополнительная оценка фонового состояния окружающей природной среды. Полученные данные дадут объективную информацию об экологическом состоянии природной среды и экосистем в целом до начала деятельности недропользователя на лицензионном участке, а также станут отправной точкой для внедрения лучших экологических практик и технологий в ходе реализации проекта «Фёдорова Тундра».

«Фёдорова Тундра» – важнейший проект для Кольского Заполярья и всего Арктического региона. Правительство Мурманской области оказывает всемерную поддержку и содействие для начала его реализации. Важно отметить, что АО «Фёдорово Рисорсес» выступает как ответственный недропользователь и четко следует установленному российским законодательством алгоритму подготовки месторождения к промышленному освоению», – рассказала министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Полевой этап дополнительных геологоразведочных работ и оценки фонового состояния окружающей среды планируется завершить в четвертом квартале 2021 года. В его проведении задействованы, в том числе, высококвалифицированные специалисты из Апатитов и Мончегорска.

«Участие организаций и персонала из Мурманской области в проекте «Фёдорова Тундра» – наша принципиальная позиция. В регионе богатые традиции геологических исследований и горнорудного производства. Также здесь имеются опытные кадры, необходимая техника и оборудование. Уверен, что сотрудничество с местными специалистами поможет выполнить все запланированные работы качественно и в установленные сроки», – отметил генеральный директор АО «Фёдорово Рисорсес» Алексей Гостевских.

ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов – это важнейший этап в процессе освоения любого месторождения. Утверждение ТЭО постоянных кондиций и запасов Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых станет основанием для завершения геологического этапа изучения месторождения и признания его подготовленным к промышленному освоению, а также позволит приступить к разработке проектной документации для строительства на месторождении Федорова Тундра горно-обогатительного комбината.

В ближайшее время АО «Фёдорово Рисорсес» планирует направить в органы государственной власти и местного самоуправления официальное уведомление о начале процедуры Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и приступить к детальному анализу экологических, этнографических и социальных аспектов проекта. Исполнителем ОВОС выступает консорциум двух крупнейших международных EPCM компаний «Fluor Corp» и «Golder Associates».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на всех этапах реализации проекта «Фёдорова Тундра» компания-оператор АО «Фёдорово Рисорсес» действует в строгом соответствии с российским законодательством, а также ориентируется на лучшие мировые практики и стандарты в области ответственного природопользования и взаимодействия с общественностью.

АО «Федорово Рисорсес» – недропользователь и оператор проекта «Федорова Тундра», крупнейшего в Европе месторождения металлов платиновой группы производительностью 16 млн тонн руды в год. 100% акций принадлежит ООО «Федорово Холдинг», учредителями которого выступают ООО «Фёдорово Минералз» и ООО «Ростех – Развитие бизнеса».