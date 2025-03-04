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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 11:05

На Международном арктическом форуме представят результаты конференции «Вселенная белого медведя»

В рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» (МАФ), который состоится 26–27 марта в Мурманске, представят ключевые итоги работы VIII Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике».

В ходе тематической сессии МАФ эксперты обсудят такие темы, как сохранение арктического биоразнообразия в условиях активного социально-экономического развития Заполярья, внедрение экологических принципов и технологических стандартов на Северном морском пути, мониторинг многолетней мерзлоты и уникальных арктических экосистем, а также туризм на Крайнем Севере. Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

«Освоение Арктики является одним из ключевых приоритетов России. Регион имеет большие перспективы с точки зрения влияния на мировую экономику, логистику и энергетику. При этом активное развитие Крайнего Севера требует особого внимания к сохранению уникальной экосистемы Заполярья и поддержке коренных народов. Научные достижения России обеспечивают экономический рост при ответственном отношении к этой территории. Важной частью деловой программы Международного арктического форума станет обсуждение результатов исследований, способствующих устойчивому развитию северных широт», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета МАФ-2025 Антон Кобяков.

Конференция «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике» состоится 18–21 марта на площадках в Москве, Анадыре, Санкт-Петербурге и Якутске, также будет организован телемост для арктических регионов. В программу войдут 25 сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки. В рамках мероприятия пройдут заседание президиума научно-экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики и III Всероссийский молодёжный арктический форум. Организаторами конференции являются Министерство природных ресурсов и экологии России и правительство Чукотского автономного округа.

«В 2025 году конференция пройдёт под эгидой Международного арктического форума. Список рассматриваемых тем существенно расширен. Помимо традиционного обсуждения передовых практик в изучении и сохранении белого медведя и других млекопитающих Арктики, программа будет включать в том числе вопросы социально-экономического развития Заполярья, цифровизации научно-технической деятельности в регионе, привлечения молодых ученых к работе на Крайнем Севере, развития добровольческих движений и другие направления. Уверен, результаты экспертного обсуждения в рамках конференции органично дополнят программу МАФ и внесут вклад в устойчивое развитие Арктики», – отметил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

https://forumarctica.ru

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