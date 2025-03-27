На Международном арктическом форуме впервые провели женскую сессию и запустили второй поток программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения»

Сегодня в Мурманске на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» Единый волонтёрский центр Мурманской области, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ и Минвостокразвития России провели сессию «Арктическая гостиная», на которой дали старт второму потоку образовательной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения».

Специальная сессия, посвящённая роли женщин в развитии северных регионов, прошла на Международном арктическом форуме впервые. Организаторами «Арктической гостиной» выступил Единый волонтёрский центр Мурманской области при поддержке Совета Евразийского женского форума и Минвостокразвития России. Дискуссия прошла в формате арктического завтрака в сопровождении классических музыкальных композиций. Ранее, в сентябре 2024 года, «Арктическая гостиная» стала частью деловой программы IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Открыла работу сессии председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова. Модератором дискуссии выступила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

На открытии «Арктической гостиной» прошла торжественная церемония запуска второго потока образовательной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения». Торжественный старт программе дали председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин.

Программа «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» – это совместный проект Совета Евразийского женского форума, Минвостокразвития России и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый поток образовательной программы прошел в 2024 году, его выпускницами стали 116 участниц из 19 регионов Дальнего Востока и Арктики, которые разработали 20 проектов развития макрорегионов.

Председатель Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова отметила, что образовательная программа «Женщина-лидер» – один из эффективных и самых популярных совместных проектов Совета Евразийского женского форума и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». За четыре года выпускницами программы, по её словам, стали более 1500 женщин из разных регионов России и более 30 стран мира. Сенатор подчеркнула, что это уже вторая программа для женщин из северных и дальневосточных регионов. В ней учтены цели социально-экономического развития, и в первую очередь – реализация 38 мастер-планов в 22 дальневосточных и 16 арктических агломерациях.

«Север и Дальний Восток. Центры притяжения» – это спецпроект с «говорящим названием», особая программа для незаурядных женщин, которым предстоит реализовывать проекты, повышающие качество жизни в этих суровых краях, превращая их в настоящие центры притяжения. Эта задача требует нестандартных подходов, большого профессионализма и смелости. Её решение – серьёзный вызов и в то же время прекрасный шанс проявить свои таланты, волю и характер, применив полученные знания на благо развития стратегически важных для России регионов», – сказала председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

С повышением интереса к Арктике, роль женщин в развитии этих территорий становится всё более значимой. Участники «Арктической гостиной» обсудили, как создавать условия для формирования новых лидеров на арктических территориях, какие проекты можно тиражировать для улучшения качества жизни.

«Арктика – женского рода, а север – мужского, в этом есть великая гармония. Мы видим женщин на разных постах, в разных профессиях. Все они работают достойно и очень мудро. Совершенно точно роль женщин в развитии Арктики велика. Мы будем делать всё возможное, чтобы женщинам в Арктике было комфортно», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, сегодня происходит усиление новой роли и миссии женщин в решении всех стоящих перед регионами задач. Поэтому важно активно и всесторонне развивать их личностный и профессиональный потенциал, повышать лидерские и управленческие навыки женщин, создать условия для повышения их образования и уровня компетенций. Программа «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» – один из важнейших инструментов по достижению этих задач.

Одной из главных тем «Арктической гостиной», стало обсуждение роли жён героев в современном обществе. За последние годы Мурманская область накопила уникальный опыт по раскрытию потенциала супруг военнослужащих и жительниц закрытых административно-территориальных образований. Флагманский проект Единого волонтёрского центра, конференция «Звезда Севера», сегодня успешно масштабируются не только на арктических территориях, он охватывает регионы по всей России.

«Сегодня мы абсолютно уверены, что проект «Звезда Севера» актуален везде, где есть женщины. Его задача – пробудить желание у женщины развиваться и делать жизнь окружающих лучше, при этом оставаясь хранительницей домашнего очага. После участия в мероприятиях «Звезды Севера» девушки идут учиться и запускают собственный бизнес, реализуют социальные проекты, о них узнают на федеральном уровне. А самое главное, они начинают светить ярче и делиться этой энергией с близкими. Как гласит одна истина, счастлива женщина – счастлива и её семья», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член Совета Евразийского женского форума, автор проекта для жён военнослужащих «Звезда Севера» Евгения Чибис.

Проект Единого волонтёрского центра по поддержке жён военнослужащих работает в комплексе, дополняя линейку региональных программ по поддержке гражданских инициатив и раскрытию человеческого капитала в Арктике, отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. В Мурманской области действуют 34 меры поддержки участников СВО и членов их семей, запущен проект «Герои Севера», который является региональным аналогом федеральной программы «Время героев», при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и инициативе губернатора Андрея Чибиса на протяжении нескольких лет действует масштабная программа по реновации ЗАТО, которая кардинально меняет качество жизни в военных гарнизонах.

В программе «Север и Дальний Восток. Центры притяжения», разработанной в партнёрстве с Забайкальским государственным университетом при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, примут участие 120 женщин – лидеров, имеющих достижения и управленческий опыт, из 18 северных и дальневосточных регионов. Обучение рассчитано на 4 месяца. Занятия будут вести опытные кураторы и ведущие специалисты в области лидерства и социального проектирования. Участницы программы должны инициировать разработку и запуск пилотных социальных проектов, призванных внести вклад в социально-экономическое развитие макрорегионов. Выпуск состоится в июле 2025 года.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит 26–27 марта в Мурманске под девизом «На Севере – жить!». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Женская сессия прошла на форуме впервые и стала продолжением мероприятий Евразийского женского форума.

Фото (Фонд «Росконгресс», Анатолий СТРЕБЕЛЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/