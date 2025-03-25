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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 11:00

На Международном арктическом форуме впервые пройдёт сессия Совета Евразийского женского форума

27 марта в рамках Международного арктического форума состоится сессия «Арктическая гостиная. Жёны героев», которую проведут Единый волонтёрский центр Мурманской области и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Организатор МАФ – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

В числе спикеров заявлены председатель Совета Евразийского женского форума, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова; заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева; первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко и другие. В качестве модератора выступит руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Сессия Евразийского женского форума пройдёт на форуме впервые, но, надеюсь, станет в дальнейшем обязательной частью арктических форумов, поскольку повышение роли женщин в развитии Арктики можно считать стратегически важным. Если в макрорегионе будут созданы привлекательные условия для их занятости и самореализации, это будет иметь прямое позитивное влияние как на качество жизни и развитие экономики, так и на решение задачи закрепления кадров, создания новых семей, решение демографического вопроса», – отметила председатель Совета Евразийского женского форума сенатор Галина Карелова.

По её словам, Совет Евразийского женского форума активно работает в этом направлении. В 2024 году состоялся запуск специальных программ – «Женщина-лидер. Флотские города» и «Женщина – лидер. Север и Дальний Восток». Инициативы женщин, которые появились в ходе программ, уже реализуются и дают хороший социальный эффект.

«Сессия Совета Евразийского женского форума на МАФ станет не только своего рода подведением первых итогов этой работы. Уверена, что в ходе дискуссий на Международном арктическом форуме появятся ее новые направления и новые социально важные инициативы женщин, направленные на развитие северных территорий», – подчеркнула Галина Карелова.

Участники сессии обсудят, как меняется роль женщин в развитии арктических территорий, как создавать условия для формирования новых лидеров, какие проекты можно тиражировать для улучшения качества жизни. Кроме того, речь пойдёт о региональных программах и эффективных инструментах поддержки женщин, проживающих на северных территориях, в том числе в ЗАТО.

«Мы хотим представить гостям Международного арктического форума женский взгляд на Арктику и показать не только территорию, обладающую колоссальным промышленным потенциалом, но и место силы. Мы расскажем истории женщин: супруг военнослужащих, путешественников, представителей коренных северных народов, проживающих в Арктическом регионе, которые являются яркими примерами для подражания в совершенно разных сферах», – пояснила Евгения Чибис.

В ходе сессии также будет дан старт второму потоку программы «Женщина-лидер. Арктика и Дальний Восток», планируется подписание ряда соглашений, пройдёт показ коллекций от северных дизайнеров, отражающий характер женщин Арктики.

Арктическая гостиная «Жены героев» состоится 27 марта в 9.30. Трансляция мероприятий форума — на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/na-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume-vpervye-proydet-sessiya-soveta-evraziyskogo-zhenskogo-foruma/

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