На Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» обсудили мастер-планы опорных населённых пунктов, в числе которых города Мурманской области

Формирование устойчивого подхода к развитию Арктики и обеспечение мероприятий мастер-планов дальневосточных и арктических городов – ключевые темы XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова. Мурманскую область в Санкт-Петербурге представила заместитель губернатора Ольга Вовк.

«В разработке мастер-планов наших населенных пунктов важно найти баланс между приведением в порядок существующей инфраструктуры и созданием новой, чтобы не раздувать затраты бюджета на строительство и содержание. В Мурманской области такой баланс нашли. Хотелось бы озвучить наше видение именно на данном форуме, потому что важная его часть – это резолюция и те решения, которые предлагаются, чтобы дальше помогать развитию всей Арктической зоны России», – подчеркнула вице-губернатор на пленарном заседании «Опережая вызовы: траектории будущего для субъектов Арктической зоны».

По поручению Президента России мероприятия мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики будут приоритизированы, став частью новых национальных проектов. В свою очередь расходы национальных проектов являются приоритетом федерального бюджета.

В июле 2023 года после визита Владимира Путина в Мурманскую область были определены 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны. От региона в их число вошли Мурманская агломерация (Мурманск, Кольский район и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация (Кировск, Апатиты, Полярные Зори) и Мончегорская агломерация (Мончегорск).

Уже выбраны первоочередные проекты, которые предстоит реализовать в опорных населенных пунктах. Планируется, что они послужат развитию не только агломераций, но всего Кольского Заполярья. Один из таких – создание в Мурманске кампуса мирового уровня, который также нашел поддержку у главы государства, о чём он сообщил на Восточном экономическом форуме.

«Кампус и Арктический центр морских инженерных разработок будут сформированы на базе Мурманского арктического университета в рамках его дальнейшей модернизации. Сейчас идет проработка концепции. Думаю, что мероприятия по строительству начнутся не раньше, чем через год», – отметила Ольга Вовк.

Другая крупная запланированная стройка ведётся в Коле, где выделено проектное финансирование на жилой комплекс. С компанией, осуществляющей проект, уже подписано соглашение на реализацию мероприятий по подключению к инженерным сетям. Об этом Ольга Вовк сообщила на рабочей сессии форума «Комфортные минус 40: жильё и городская среда в условиях Крайнего Севера». Расходы на обеспечение электро- и теплоснабжением регион взял на себя за счёт инфраструктурно-бюджетного кредита. Это позволит снизить стоимость покупки квартир для населения и показать федеральным девелоперам, только рассматривающим возможность реализации проектов в Мурманской области, готовность правительства к диалогу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/