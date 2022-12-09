На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» представили туристический потенциал Мурманской области

В составе делегации от Мурманской области руководитель регионального комитета по туризму Александр Елисеев принимает участие в XII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

На полях форума 8 декабря состоялась панельная сессия «Гостеприимный Север: обеспечение устойчивого спроса и лучшие практики арктического туризма». Спикеры из Камчатского края, ЯНАО, Республики Карелия, Мурманской области и эксперты в индустрии туризма обсудили вопросы необходимой государственной поддержки на Крайнем Севере, эффективные методы продвижения туристских продуктов Арктики на российском и международном рынке и лучшие практики по созданию туристических проектов.

«Мурманская область – близкая Арктика! Природное и культурное богатство Кольского полуострова обладает значительным потенциалом для развития различных видов туризма. Однако туристические возможности арктической зоны России ещё не до конца раскрыты. Наша задача сегодня – это создание условий для развития туризма в Арктике, так как развивая туризм мы не только даём возможность познакомиться с невероятным местами, удивительными людьми, потрясающими достижениями, но и создаём комфортные условия для жизни и работы в Заполярье», – отметил Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, председатель поделился прорывными проектами в регионе – универсальным инструментом повышения качества «Арктическая лаборатория туризма», который объединяет туристический бизнес и местных жителей; системным подходом развития территорий через событийные мероприятия на примере Териберки, Никеля и Мончегорска. Также в рамках выступления Александр Елисеев анонсировал год активного туризма в Мурманской области в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru