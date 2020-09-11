На международном форуме БРИКС представили опыт внедрения информационных технологий в Заполярье

Министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко по видеосвязи принял участие в конференции БРИКС по вопросам урбанизации. На форуме, состоявшемся 9-10 сентября, он представил опыт внедрения информационных технологий в Заполярье.

Форум БРИКС – известная международная площадка для обмена знаниями и опытом, демонстрации лучших мировых практик и поиска решений в области создания комфортной городской среды, цифровизации городского хозяйства, развития транспортной инфраструктуры, бесперебойного функционирования сферы ЖКХ и привлечения инвестиций. Большое внимание в рамках нынешнего мероприятия уделили созданию и развитию «умных городов». В числе участников – эксперты, представители национальных и региональных органов государственной власти, институтов развития и профильных организаций из России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР.

В России проект «Умный город» запущен сравнительно недавно. Мурманская область стала одним из пилотных регионов – проект «Умный регион» стартовал в Заполярье осенью 2019 года, его реализацию курирует областное министерство цифрового развития.

Одним из первых в рамках проекта был создан портал «Наш Север», с помощью которого жители могут направить обращение по проблемным вопросам в различных сферах. В рамках сервиса реализована возможность выдвигать и обсуждать инициативы, следить за ходом проведения работ по благоустройству общественных пространств. За год специалисты обработали около 5 тысяч обращений.

Специализированный портал для демонстрации инвестиционного потенциала Мурманской области запущен этим летом. Пользователям доступно информационное и консультационное содействие на всех стадиях реализации проектов, помощь в организации переговоров и встреч, проводится отраслевая, финансовая и экономическая оценка проектов, подбираются земельные участки, здания, сооружения в соответствии с требованиями, а также другие услуги.

Скоро в Заполярье будет запущен обновленный туристический портал с мобильным приложением. С помощью портала будет реализована возможность полного сопровождения российских и иностранных туристов от приветствия при приземлении до посадки на обратный рейс. На интерактивной площадке представители туристического бизнеса смогут реализовать свои услуги – от сдачи гостиничного номера до продажи экскурсионных услуг, а жители и гости региона получить информацию о туристических достопримечательностях, различных культурных и спортивных мероприятиях.

Помимо прочего, в Мурманской области разрабатывается информационная система обеспечения градостроительной деятельности, которая ориентирована на упрощение составления реестров земельных участков и более эффективного планирования градостроительства. Также ведутся работы по разработке интеллектуальной системы учета и содержания объектов городского хозяйства, системы мониторинга уборки территорий муниципальных образований, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и единой цифровой платформы управления регионом.

«Наша задача и обязанность, как органов власти, сделать все для того, чтобы жизнь северян стала лучше, комфортнее и проще. Для этого мы разрабатываем новые услуги и технологии, которые помогают оперативно решать различные городские вопросы и задачи. Запуску проекта «Умный город» предшествовала глубокая аналитика бизнес-процессов для выбора направлений, сфер жизни региона, наиболее остро нуждающихся в оцифровке. Нам принципиально важно получить результат и видеть, что происходит в самых чувствительных для населения сферах жизни. Открытость данных позволит выявлять проблемы, оперативно их устранять, и главное – мотивировать всех работать открыто и честно», – сказал министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.