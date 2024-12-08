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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.24 18:00

На международном форуме #МЫВМЕСТЕ представили фильм о мурманских волонтёрах и рассказали о планах по ремонту следующего маяка в рамках проекта «От родника до океана»

В 2025 году волонтёры возьмутся за ремонт Вайдагубского маяка на полуострове Рыбачий. Об этом сообщила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис на показе короткометражного фильма о мурманских добровольцах на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит в эти дни в Москве.

Короткометражный документальный фильм «Люди-маяки» был снят во время экспедиции мурманских волонтёров на мыс Териберский летом 2024 года, и подробнее рассказывает, как проходил ремонт Териберского маяка. За 2 месяца более ста добровольцев проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра полностью обновили внешний вид навигационного сооружения, расположенного на берегу Баренцева моря. Для того, чтобы восстановить частично утраченные стены, потребовалось 22 тонны штукатурки, рассказала по время обсуждения фильма участникам форума #МЫВМЕСТЕ Евгения Чибис.

«Когда мы впервые приехали к Териберскому маяку с небольшой группой волонтёров, мы сначала сами не поверили, что нам удастся за один сезон его привести в порядок. Но нас вдохновило, что всего за два дня на клич о помощи отозвалось почти 300 добровольцев, готовых к нелегкому физическому труду в походных условиях. Многие шутили, что благодаря проекту освоили профессии штукатура и маляра», – рассказала Евгения Чибис участникам форума.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе обсуждения фильма участники форума задали вопросы о том, как родилась идея проекта «От родника до океана» и о процессе съёмок фильма. Также на площадке форума Единый волонтёрский центр разыграл за лучший вопрос сертификат на поездку в следующую экспедицию летом 2025 года. Его задала студентка 4 курса Валерия Михалева из Кузбасса, которая спросила про самый трогательный момент, произошедший во время работ по восстановлению маяков.

«Для меня, конечно, это история про бабушку, которую мы привезли из дома престарелых. Она всю жизнь мечтала подняться на башню маяка. Очень боялась высоты, но ради своей мечты справилась со своим страхом и преодолела больше ста ступеней Кашкаранцевского маяка, который мы ремонтировали в 2023 году. Это растрогало до слез даже мужчин-волонтёров», – поделилась воспоминаниями Евгения Чибис.

Напомним, международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия.

Подробнее о проекте «От родника до океана. Маяки» можно узнать на странице Единого волонтёрского центра в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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