На международном форуме «Путешествуй!» Мурманская область представила перспективные инвестиционные лоты в сфере туризма

В рамках международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве состоялась сессия «Север как точка роста: раскрытие инвестиционного потенциала и перспектив развития туризма арктических городов России», на которой генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса представил перспективные инвестиционные лоты в сфере туризма, разработанные командой правительства региона.

На площадке эксперты обсудили значение арктических регионов в развитии туристической отрасли. По мнению модератора – директора департамента ПАО ГМК «Норильский никель» Ирины Жуйковой, российская Арктика демонстрирует динамичный рост интереса со стороны частного капитала, а формирующийся рынок туризма на Севере создаёт уникальное окно возможностей для инвесторов. Увеличивающийся турпоток, спрос на активный отдых и локальные впечатления, поддержка инфраструктурных решений со стороны государства – всё это делает Арктику точкой притяжения стратегических инвестиций.

«В Арктическом регионе всё ещё есть шанс занять прочные позиции в туризме, реализовав инвестиционные проекты с значительным потенциалом роста. Примеры из сектора «HORECA», развитие туристических операторов и растущий интерес к новым сервисам доказывают высокую прибыльность инвестиций. Сейчас – оптимальное время для выхода на рынок: конкуренция возрастает, и в данный момент формируются лидеры, которые будут определять будущее арктического туризма», – сказала Ирина Жуйкова.

Сегодня значительная доля всех арктических туристов приходится на Мурманскую область: в 2024 году Кольское Заполярье посетили порядка 761 тысячи человек. В то же время в регионе наблюдают нарастающий интерес инвесторов к возможностям региона: проекты, направленные на создание качественного сервиса и инфраструктуры для туристов преобладают в портфеле региона, однако свободные ниши ещё есть. Об этом на сессии рассказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

«Российская Арктика приобретает статус сверхмодного туристического направления. Путешественники стремятся посетить наш край, чтобы насладиться северной экзотикой, полюбоваться северным сиянием, отдохнуть и понаблюдать за китами. Мурманская область является наиболее доступной частью Арктики, обладающей богатой историей, потрясающими природными ландшафтами и удобным транспортным сообщением. Её климат более благоприятен по сравнению с другими арктическими регионами, а разнообразие достопримечательностей и возможностей для отдыха делает регион особенно привлекательным для туристов», – сказал Артём Кукса.

В рамках своего выступления команда правительства рассказала о вариантах возможных проектов в сфере тузима, при реализации которых инвесторы могут рассчитывать на государственные меры поддержки. Так, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Мурманской области планируется реализация проектов по созданию гостиниц в Мурманске, туристических комплексов в уединённых уголках Кольского края и гостиниц в локациях, уже набирающих популярность у туристов.

«По сути, предложения, которые мы озвучиваем – это шанс бизнесу зайти в регион, пока конкуренция не стала слишком высокой и занять своё место на рынке, где есть платёжеспособный турист круглый год. Корпорация развития Мурманской области имеет богатый опыт сопровождения инвесторов и готова помочь воплотить проекты в жизнь, направленные на развитие качественной туристической инфраструктуры, а также проекты в других сферах экономики, на безвозмездной основе», – сообщил Артём Кукса.

Подробнее познакомиться с инвестиционными предложениями Мурманской области в сфере туризма можно, связавшись со специалистами Корпорации развития Мурманской области. Контактные данные и информация об экономическом потенциале региона представлены на Инвестиционном портале Мурманской области.

Напомним, международный туристический форум «Путешествуй!» проходит в Москве на ВДНХ с 10 по 15 июня. Формат мероприятия объединяет форум как платформу делового общения государства и бизнеса на высшем уровне и первый в России туристический фестиваль для путешественников. Делегацию Мурманской области возглавляет заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото (пресс-служба ПАО «ГМК «Норильский никель»): https://gov-murman.ru/info/news/548439/#&gid=1&pid=1