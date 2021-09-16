На международном кинофестивале пройдут «Уроки Грамматикова»

24 сентября в рамках международного кинофестиваля «Северный характер: green screen» состоится онлайн встреча с российским кинорежиссёром, сценаристом, кинодраматургом, продюсером Владимиром Грамматиковым. Он проведёт мастер-класс по развитию детского кино в России и ответит на вопросы зрителей, которые соберутся в студии в Никеле.

Владимир Грамматиков снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш», был директором Киностудии имени М. Горького, режиссером более 20 полнометражных фильмов, сериалов и телепроектов, среди которых такие легендарные фильмы как «Усатый нянь», «Мио, мой Мио», а также популярное телешоу для детей «Улица Сезам». Он руководит актерской мастерской во ВГИК, а также режиссерской мастерской на факультете режиссуры Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». С 2010 года Владимир Грамматиков - креативный продюсер компании «Disney» в России.

Встреча с режиссером состоится 24 сентября в 19.00.