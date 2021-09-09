На Международном кинофестивале в Никеле и Киркенесе будет вручён приз «GREEN ICE CAMERA»

На кинофестивале «Северный Характер: green screen» впервые будет вручён приз за лучший фильм на тему защиты природы «GREEN ICE CAMERA». Приз присуждается учредителям проекта «GREEN ICE CAMERA», организованного кинематографистами России, Финляндии, Швеции и Норвегии, осуществляемый при поддержке «Kolarctic CBC» и Баренц Секретариата.

Цель проекта - создание экологического регламента, регулирующего медиапроизводство в Арктике. Международная команда год работала над созданием этого документа и готова представить результат своей деятельности перед киносообществом.

В этом году на фестивале представлено несколько фильмов на экологические темы: короткометражный фильм «Хватит насиловать природу», снятый на Колтушском озере, в уникальном месте Ленинградской области. Или документальный фильм «Сад прекрасных деревьев», который рассказывает о дворе в Алматы, где эколог и педагог проводит бесплатные занятия для детей об экологии и любви к деревьям.

Международный кинофестиваль экологического и социального кино «Северный Характер: green screen» пройдёт с 23 по 26 сентября в Мурманской области и Норвегии.

В нём будут участвовать 11 документальных, восемь короткометражных работ из России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Ещё 8 фильмов будут показаны вне конкурса.

Показы фильмов офлайн будут проходить на нескольких площадках в Никеле, Заполярном и Киркенесе. В Никеле это – Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», никельская центральная библиотека, средняя школа №3, уличный кинотеатр будет работать также на стадионе СК «Металлург». В Заполярном – ДК «Октябрь»и средней школе №19, в Киркенесе – библиотека Сёр-Варангера. Также фильмы фестиваля можно будет увидеть онлайн в фестивальных группах «ВКонтакте».