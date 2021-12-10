На международной туристической площадке «Made in Arctic» в Кировске представили «Полярный паспорт». Это добровольно используемый в АЗ РФ туристический документ, который содержит карту и информацию о достопримечательностях и ключевых местах притяжения. «Полярный паспорт» не является государственным документом. Проект планируется к запуску на территории Арктической зоны Российской Федерации в ближайшее время. Его первая презентация именно в Мурманской области неслучайна – здесь состоится пилотный запуск проекта, а туристам Кольского Заполярья первым в стране будет доступна возможность оформить этот документ.

От Мурманской области в число объектов, вошедших в «Полярный паспорт» включены: ледокол «Ленин», нацпарк «Хибины», круиз на ледоколе, Полярно-Альпийский ботанический сад-институт, город Мурманск, природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний», а также село Териберка и северное сияние.

«Полярный паспорт» в рамках площадки «Made in Arctic» представил Никита Куприков – руководитель проекта, ученый, член Общественного совета Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, председатель Межгосударственного технического комитета по стандартизации «Туризм и услуги средств размещения».

Стоит отметить, что впервые традиционная площадка для представителей индустрии туризма и гостеприимства «Made in Arctic» состоялась в Кировске. Профессиональные сессии мероприятия посетили около 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакшского Терского и Кольского районов, Ловозера и Оленегорска, Ковдорского и Печенгского округов и др.

«Кировск – активно развивающийся туристский центр. В нашей сфере важно делать акценты не только на столицу региона, но и муниципалитеты. Именно поэтому в этом году мы решили впервые провести эту площадку в окружении Хибинского горного массива» – прокомментировал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Мероприятие открылось сессией «Сделано в Арктике. Формируем качественный турпродукт», главным спикером которого стала Екатерина Гаранина – генеральный директор ООО «Аккорд менеджмент групп», преподаватель Московского филиала Российской международной академии туризма, бизнес-тренер, эксперт по классификации отелей. Организатором сессии выступил Центр кластерного развития Мурманской области при участии регионального комитета по туризму.

Как сообщает региональный комитет по туризму, завершила работу туристической площадки «Made in Arctic» экологическая сессия, на которой представители природных территорий обсудили перспективы сотрудничества с региональным туристическим бизнесом, а также векторы года экологически ответственного туризма в Мурманской области, который стартует в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430561/#&gid=1&pid=1