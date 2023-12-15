На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве в День Мурманской области посетители смогут увидеть мурманское кино

В рамках обширной программы дня 22 декабря пройдёт показ фильмов-участников и победителей международного кинофестиваля «Северный характер», снятых в Мурманской области российскими кинематографистами. Ленты, представленные в программе «Мурманское кино», в большинстве своём созданы в 2023 году.

Зрители увидят игровые картины, получившие российское и мировое признание, ставшие победителями и лауреатами международных кинофестивалей. Это лента «Снегирь», режиссёра Бориса Хлебникова и картина «Туман», созданная Натальей Гугуевой. В программе показа будет представлен документальный фильм «Арктик - джаз» (режиссёр Елена Васюкова), а также состоится презентация нового сериала, который только будет сниматься в Мурманской области в 2024 году – «Заполярная звезда» (режиссёр Никита Чисников). Ленты представят создатели фильмов.

Показы состоятся в «Музее кино» на ВДНХ. Зрители могут посетить кинопоказы бесплатно.

Мероприятие организовано АНО «Продюсерский центр «Северный характер» при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://disk.yandex.ru/d/NuYUQGGjOOnDVA