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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.22 08:45

На Международный день коренных народов мира гостей ждут в селе Тулома

7 августа село Тулома соберет гостей со всей Мурманской области на праздновании Международного дня коренных народов мира. Гостей ждёт яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей из Мурманска, Апатитов, Колы, Ловозера, Лопарской и Енского.

На площадке Туломского сельского Дома культуры развернётся выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, которые привезут в Тулому предметы из кожи, меха, кости и дерева, сувениры из бисера и полимерной глины и многое другое.

Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты северных сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества со всей Мурманской области.

На площадке Туломского сельского Дома культуры в национальной саамской куваксе откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальный мир северного народа, а уличная торговля порадует гурманов блюдами национальной кухни и чаем из ароматных трав.

Саамские мастера поделятся с гостями секретами выделки рыбьей кожи, изготовления из нее различных сувениров на мастер-классах по рукоделию.

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе по вождению хоровода, научиться искусству фланкировки – крутки казачьей шашкой, и попробовать свои силы в саамском футболе, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Каждый сможет найти занятие по душе, а объединит всех обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведёт саамский нойд.

Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Туломский сельский Дом культуры и администрация сельского поселения Тулома приглашают всех жителей и гостей нашего края принять участие в праздничных мероприятиях и познакомится с самобытной культурой народов, проживающих в Мурманской области.

 

 

 

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