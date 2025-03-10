На межрегиональном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки» выступит труппа из города на Неве «Театр на Пролетарской»

В Оленегорске 21-23 марта Центр культуры и досуга «Полярная звезда» соберёт любителей театрального искусства на межрегиональном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки».

Одним из участников культурного события станет «Театр на Пролетарской» из Санкт-Петербурга, которому в феврале 2025 года исполнилось 8 лет.

Новый любительский театр был создан в феврале 2017 года в Культурном центре «Троицкий», г.Санкт-Петербург. Свой творческий путь здесь начали молодёжь и взрослые в возрасте от 18 лет. В репертуаре коллектива – спектакли по произведениям классиков и современников, театрализованные представления, театральные читки, концертные номера, творческий проект «Открытая сцена». В сложнейший период пандемии в социальной сети «ВКонтакте» они организовали и провели международную акцию памяти «Моё поколение помнит», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На базе театра проходит серия мастер-классов «Студенты театральных вузов – актёрам-любителям».

В копилке достижений театра - дипломы лауреатов Международных фестивалей «Театр. Осень. Пушкин-2022» (г.Пушкин) и «Параллельные миры-2023» (г.Барановичи, Беларусь), Межрегиональных конкурсов «Сказка – чудо из чудес», 2023г., «Как слово в сердце отзовётся», 2024г., «Тарарабумбия», 2024г., Гран-при городского конкурса «Театр для всех», 2023г.

- Мы не претендуем на славу звёзд российской сцены. Просто мы очень любим театр. И предлагаем вам разделить эту любовь вместе с нами, - приглашают жителей нашего региона артисты «Театра на Пролетарской».

22 марта в 18.30 «Театр на Пролетарской» из Санкт-Петербурга представит к просмотру произведение «Саня, Ваня, с ними Римас».

Фото6 https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457295366%2Fwall-23902826_29063