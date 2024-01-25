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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 15:00

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 649 сообщений северян

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 649 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Об этом 22 января сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

У администраций Мурманска, Апатитов, Печенгского округа и Североморска зафиксированы факты сдвигов сроков отработки обращений граждан.

В блоке «ЖКХ» некачественно отработана жалоба жителей дома №13 по улице Мира в Заполярном на холод в квартирах, поступившая ещё 2 декабря. Администрация Печенгского округа сообщила, что УК в доме поставили циркулирующий насос, которого оказалось недостаточно для поддержания температурного режима. 11 января был установлен ещё один насос. Администрация обещает предоставить жителям дополнительную информацию по завершению регулировки системы отопления не позднее 23 января.

В блоке «Благоустройство» 15 октября пользователь спросил, когда заработает видеонаблюдение на «Тропе здоровья» в Заполярном. Администрация пообещала, что вопрос будет решен до 9 ноября, затем срок перенесли на декабрь, потом на январь. В итоге установку видеонаблюдения на «Тропе здоровья» перенесли на лето текущего года.

Жители улицы Инженерная в Мурманске обеспокоены тем, что между домами №№6 и 6а не горят фонари. В прошлом году администрация информировала, что поиски собственника опор не привели к результату. На сегодняшний день администрация областного центра ведёт работу по приёмке опор на баланс муниципалитета, чтобы в летний период провести замену освещения.

«Прошу на данном участке организовать временную схему освещения, чтобы свет горел до того времени, как будут заменены опоры. Глав муниципальных образований прошу обратить отдельное внимание на остальные сигналы, где зафиксирован перенос сроков отработки. Нельзя допускать таких ситуаций», — отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Общественный транспорт» пользователи задавали вопросы, связанные с графиком движения общественного транспорта. Все необходимые разъяснения жителям предоставлены.

Зафиксировано сообщение о том, что 14 января не было автобуса из Ловозера в Ревду. В Минтрансе пояснили, что срыв был связан с болезнью водителя. Сейчас ему ищут замену.

«К подрядчику помимо лишения оплаты, прошу применить штрафные санкции», — заключил Андрей Чибис.

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