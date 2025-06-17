На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 836 сообщений от жителей в социальных сетях

Это на 21% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом вчера на оперативном совещании правительства региона сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев.

Жители региона по-прежнему поднимали темы, связанные с благоустройством общественных пространств, отсутствием горячей воды, качеством ремонта дорог, а также нарушениями при обращении с отходами. При этом значительного роста обращений по этим тематикам за неделю не зафиксировано.

В Мурманске количество сообщений снизилось на 16%. Горожане чаще всего жаловались на мусор в общественных местах и во дворах. Проблемные адреса: улицы Зои Космодемьянской, Капитана Орликовой, Капитана Маклакова, Капитана Буркова, Кольский проспект, Свердлова, Театральный бульвар, Ленинградская.

Также поступали обращения по поводу отсутствия горячей воды – это связано с проведением опрессовок теплосетей. Кроме того, горожане сообщали о неубранном песке на дорогах, в том числе на улицах Новое Плато, Старостина, Адмирала Нахимова, Адмирала Ушакова, Сафонова, Павлова. Жалобы по теме обращения с отходами касались строительного мусора и шин, оставленных в неположенных местах (улицы Генерала Журбы, Бондарная, Карла Маркса, Рогозерская).

В рейтинге муниципалитетов по числу обращений на тысячу населения превышение среднерегионального показателя зафиксировано только в ЗАТО город Заозерск. Основная причина – отключение горячей воды в многоквартирных домах на улице Мира. Жители интересовались причинами и сроками решения проблемы.

Артём Марышев привёл примеры некачественной отработки обращений граждан. Так, жительница Гаджиево просила убрать мешки с мусором на улице Советской. Несмотря на сообщения об устранении проблемы, женщина сообщила, что мешки на месте и предоставила фото. После взаимодействия с ЦУР администрация сообщила, что в выходные уборка была проведена.

Аналогичная ситуация произошла в Мурманске. Жительница сообщила о четырёх открытых колодцах на улице Папанина. Сроки решения вопроса несколько раз переносились, однако после вмешательства ЦУР на месте установили деревянные щиты для временного закрытия колодцев и предотвращения травм.

В числе положительных примеров установка новой песочницы в Ковдоре, восстановление покрытия на детской площадке в Кандалакше, ремонт лестницы на улице Загородной в Мурманске, уборка в Оленегорске.

За минувшую неделю было отработано 40% сообщений – по ним либо устранены обозначенные проблемы, либо пользователям предоставлена информация. Остальные обращения находятся в работе, ответы планируется предоставить в ближайшее время.

Руководитель ЦУР также отметил эффективную работу ряда ведомств и муниципалитетов, которые продолжают взаимодействовать с жителями даже в выходные. В их числе – Министерство цифрового развития, Мингосжилстройнадзор, администрации Кольского и Ковдорского округов, Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО город Заозерск и ЗАТО Александровск.

«Благодарим коллег за оперативное реагирование и решение проблем, обозначенных жителями», – подчеркнул Артём Марышев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548507/#&gid=1&pid=1