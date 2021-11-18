На ММТП определились лидеры квеста в честь 105-летия Мурманска

Редакцией «Комсомольской правды»-Мурманск» подведены итоги квеста, организованного изданием совместно с АО «Мурманский морской торговый порт». Конкурс был посвящён 105-летию Мурманска. В его рамках всем желающим было предложено найти и сфотографировать загаданные в вопросах места, связанные с историей Мурманска, в том числе, с историей Мурманского морского торгового порта. Участие в четырёхнедельном краеведческом марафоне приняли свыше 100 человек. Его победителем стала медсестра детской больницы Полина Селиванова.

«Больше всего мне понравилось третье задание: я пошла фотографировать памятник «Паруса мечты» и бюст Валериана Ляхницкого к морвокзалу. Был выходной день, но людей - мало. А погода стояла чудесная! Я почти час смотрела на большие суда, которые в тот день были на швартовке рядом с атомоходом «Ленин», а потом как-то быстро стемнело, и я не могла оторвать взгляд от кранов торгового порта: оказывается, они с подсветкой! А я раньше как-то и не замечала», - рассказала Полина Селиванова.

Второе место в конкурсе занял ведущий инженер-электроник отдела информационных технологий «Мурманэнергосбыта» Константин Матюкевич.

«Честно говорят, ни одно задание не показалось сложным, а вот новую информацию для себя узнал, например, что Художественный музей – не самое старое здание Мурманска. Оказалось, что таким является дом-склад на Траловой улице. Очень рад, что одним из подарков стала книга, выпущенная к 105-летию ММТП. Прочитаю с удовольствием, чтобы узнать больше про родной край», - рассказал «КП» Константин Матюкевич.

Третье место в квесте – за Анастасией Галишниковой:

«Сейчас, когда многие конкурсы сводятся к «сделай репост, подпишись на нас», такие мероприятия очень нужны. Все места, которые надо было сфотографировать, были в центре города, легко доехать. И погулял, и что-то новое узнал!» - сказала Анастасия Галишникова.

Поощрительный приз получила мурманчанка Анастасия Олехова - за волю к победе и любовь к родному городу.

«Моя бабушка в своё время работала в порту, занималась бумажной работой, но любила рассказать, как выходила в темноте отнести документы в другое здание, и буквально застревала на месте, когда видела огромные суда с огнями. Приговаривала: «Не будет этих огней, не будет и города», - поделилась с нами Анастасия Олехова.

«Мы очень рады, что совместными усилиями организовали краеведческий квест, который нашёл отклик у мурманчан. Знание и сохранение истории создают основу нашей современной жизни и помогают найти дорогу в будущее!», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

Напомним, прошедший квест стал вторым, организованным совместно «КП»-Мурманск» и АО «Мурманский морской торговый порт». В прошлом году он был посвящен 105-летию АО «ММТП». Также отметим, что подведение итогов конкурса прошло в канун празднования первого года со дня создания Национальной транспортной компании, в которую входит старейшее предприятие Мурманска – Мурманский морской торговый порт.