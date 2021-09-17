На модернизацию библиотек в Мурманскую область направят 45 млн рублей

В 2022 году в Заполярье появится 7 модельных библиотек – в рамках нацпроекта «Культура» Мурманская область получит на модернизацию библиотек 45 млн рублей из федерального бюджета.

Победителями конкурсного отбора стали Центральная городская библиотека Мончегорска, Центральная городская библиотека Оленегорска, Центральная детская библиотека Ковдора, филиалы №4 и №17 Центральной детской библиотеки Мурманска, Отдел семейного чтения Центральной детской библиотеки ЗАТО Александровск, библиотека семейного чтения в Апатитах и Городская библиотека-филиал №2 Кировска.

Полученные средства учреждения потратят на создание современного пространства, организацию доступной среды, приобретение нового оборудования и обновление библиотечных фондов. У северян появятся комфортные пространства для развития, творческой самореализации, отдыха и неформального общения с современным дизайном и доступом к новейшим информационным технологиям. В обновленных библиотеках будут организованы выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказов и лекций, презентаций и концертов, образования и отдыха.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за прошедшие два года в Заполярье в рамках реализации национального проекта «Культура» было открыто 9 модельных библиотек. Модернизация ещё трёх учреждений – в Кировске, Кандалакше и Заполярном – завершится в декабре этого года.