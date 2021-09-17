Мурманск присоединился к проекту «Бумажная помощь»Лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России» открыла «Библиотеку Вкусов» на фестивале «Таврида.АРТ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 13:00

На модернизацию библиотек в Мурманскую область направят 45 млн рублей

В 2022 году в Заполярье появится 7 модельных библиотек – в рамках нацпроекта «Культура» Мурманская область получит на модернизацию библиотек 45 млн рублей из федерального бюджета.

Победителями конкурсного отбора стали Центральная городская библиотека Мончегорска, Центральная городская библиотека Оленегорска, Центральная детская библиотека Ковдора, филиалы №4 и №17 Центральной детской библиотеки Мурманска, Отдел семейного чтения Центральной детской библиотеки ЗАТО Александровск, библиотека семейного чтения в Апатитах и Городская библиотека-филиал №2 Кировска.

Полученные средства учреждения потратят на создание современного пространства, организацию доступной среды, приобретение нового оборудования и обновление библиотечных фондов. У северян появятся комфортные пространства для развития, творческой самореализации, отдыха и неформального общения с современным дизайном и доступом к новейшим информационным технологиям. В обновленных библиотеках будут организованы выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказов и лекций, презентаций и концертов, образования и отдыха.

Как сообщает региональное Министерство культуры, за прошедшие два года в Заполярье в рамках реализации национального проекта «Культура» было открыто 9 модельных библиотек. Модернизация ещё трёх учреждений – в Кировске, Кандалакше и Заполярном – завершится в декабре этого года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На динамику инфляции в СЗФО в основном оказали влияние увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро – почти на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Северяне смогут не платить за техосмотр автомобилей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика