На модернизацию первичного звена здравоохранения в Мурманской области будет направлено до 2030 года порядка 4,7 млрд рублей

Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе, в том числе за счёт создания новых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий), осуществления ремонта и оснащения медицинских организаций оборудованием и автотранспортом.

«За 5 лет в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Мурманской области на совершенствование инфраструктуры здравоохранения Заполярья было направлено 5,7 млрд рублей. За это время была построена амбулатория в Зеленоборском, выполнена реконструкция детской поликлиники в Коле, а также капитальный ремонт 24 поликлиник (поликлинических отделений) и амбулаторий, создано 10 новых ФАПов и 4 врачебные амбулатории, приобретено 788 единиц медицинского оборудования и 143 единицы автотранспорта», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Решением правительства Российской Федерации программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года. В этот период в Мурманской области планируется создать четыре новых объекта (два фельдшерско-акушерских пункта в Ёнском и Лейпи, а также две амбулатории в Ловозере и Верхнетуломском), отремонтировано десять объектов центральных районных больниц в городах Заполярный, Кола, Ковдор, Кировск, Оленегорск, а также в Алакуртти, приобретено 284 единицы медицинского оборудования. На выполнение данных мероприятий выделено порядка 4,7 млрд рублей из средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!».