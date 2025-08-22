На модернизацию поликлиник в Апатитах направлено более 780 млн рублей

В рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и губернаторского плана «На Севере — жить!» в городе Апатиты продолжается капитальный ремонт двух поликлиник. Работы на объекте по улице Ленина, 32, где располагается детская поликлиника, выполнены на 61%. Завершение ремонта и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на декабрь 2025 года.

Одновременно ведутся работы во взрослой поликлинике на улице Бредова, 18, готовность которой оценивается в 75%. Окончание работ запланировано на ноябрь 2025 года. Всего на капитальный ремонт поликлиник в Апатитах выделено свыше 780 млн рублей из областного и федерального бюджетов. На их оснащение современной мебелью и медицинским оборудованием после завершения ремонтных работ в 2025 году из регионального бюджета дополнительно выделено более 37 млн рублей.

Проводимый капитальный ремонт также предусматривает полную замену инженерных сетей, модернизацию систем вентиляции с установкой современных фильтров и систем контроля микроклимата, а также обновление систем противопожарной защиты. Комплекс этих мер позволит создать комфортные и безопасные условия для пациентов и медицинского персонала, повысить энергоэффективность зданий и улучшить рабочие процессы.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в Кировске в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» также осуществлен капитальный ремонт лечебного корпуса центральной районной больницы по проспекту Ленина, 26б, на общую сумму 757,7 млн рублей. Работы выполнялись поэтапно: заключительный этап включал ремонт верхних этажей, фасада и кровли. Параллельно в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году проводился капитальный ремонт взрослой поликлиники по проспекту Ленина, 28, который успешно завершён в декабре прошлого года. На эти цели направлено свыше 275,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — более 164 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552139/#&gid=1&pid=1