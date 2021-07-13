На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК модернизируют контейнерную площадку

Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составляют более 500 млн рублей. Здесь обрабатывают и отправляют в адрес потребителей готовую продукцию, а также принимают крупногабаритные грузы - в основном производственное оборудование, которое поступает в адрес компании.

Расширение контейнерной площадки связано с увеличением объёмов выпуска готовой продукции в рамках реконфигурации производства «Норникеля». Предусмотрено увеличение вместимости площадки с 950 до 1060 контейнеров, строительство дополнительных железнодорожных путей, весового пункта и административно-бытового комплекса. Реализация проекта позволит сократить время обработки грузов, снизить частоту использования маневренных локомотивов, улучшить логистику компании.

Модернизацию контейнерной площадки Кольской ГМК в Мончегорске планируется завершить в ноябре 2021 года, сообщает пресс-служба КГМК.