На Мончегорской промплощадке Кольской ГМК построят современный логистический центр

Он обеспечит компактное и удобное хранение материально-технических ресурсов компании, их быстрый поиск, минимизацию ручного труда и влияния «человеческого фактора». Инвестиции «Норникеля» в создание централизованного складского комплекса составят около 2 млрд рублей.

Общая площадь склада - 6935 квадратных метров, при этом его полезная площадь - около 7500 квадратных метров. Оптимизация складских мощностей достигается за счет многоярусного размещения материалов.

Новый логистический центр включает складской корпус, совмещенный с административно-бытовым блоком на 110 человек. На его территории также разместятся станция технического обслуживания для всех видов складской техники, трансформаторная подстанция, насосная станция, стоянки для большегрузных и легковых автомобилей, площадки временного хранения и перегрузки грузов.

«Логистический центр будет оснащён автоматизированной системой учёта, которая позволит минимизировать участие работника склада в принятии решений о размещении материала на стеллажах, - сообщил начальник цеха материально-технического обеспечения Кольской ГМК Андрей Пидемский. – Система сама просчитывает потребность в поступившем материале, то есть когда он будет вовлечен в производство, затем предлагает место для хранения – выбирает стеллаж, ярус, чтобы потом можно было вовремя его достать».

Новый складской комплекс выполнят в соответствии с принятым в «Норникеле» дизайн-кодом, разработанным студией Артемия Лебедева. Его строительство планируется завершить в 2022 году.

Это будет первый современный логистический центр такого класса в «Норникеле». Здесь будут внедрены новейшие системы управления складским хозяйством в том числе технологии штрихкодирования и радиочастотной идентификации, а главным в работе станет принцип адресного хранения: каждому товару – своё место.

Централизация складского хозяйства позволит Кольской ГМК оптимизировать логистику, консолидировать процессы управления и учёта материально-техническими ресурсами, организовать качественное складирование материалов, улучшить условия труда персонала.