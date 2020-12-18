На морском вокзале в Мурманске появилась волшебная ель и разноцветные воздушные шары

Площадь перед морвокзалом в этом году засияла яркими праздничными огнями. Это подарок для жителей и гостей столицы Кольского Заполярья от правительства Мурманской области. Разработали и воплотили новую концепцию в жизнь специалисты региональных министерства градостроительства и благоустройства и Центра городского развития.

В центре площади появился главный символ приближающегося праздника – «волшебная» ель, новинка, не похожая на аналоги, используемые в новогоднем оформлении в регионах России. Она смотрится максимально естественно днём, а в тёмное время суток преображается благодаря сотням огней.

На площади у морского вокзала уже полюбившиеся многим арт-объекты – лодки – к празднику подсветили гирляндами. Кроме того, здесь можно прогуляться под большими светящимися арками в виде морских волн, сфотографироваться с яркими светящимися воздушными шарами или на фоне объемно-пространственной композиции «Фонарики».

«Всё, что мы сделали в этом году – и на площади Пять Углов, и в Центральном сквере, мы сделали для жителей Мурманска и области, для наших гостей. Конкретно здесь, на морском вокзале, создать уютный, сказочный уголок поручил губернатор Андрей Чибис. Завершается очень непростой для всех нас год, и очень хочется поддержать людей, поднять настроение, помочь почувствовать приближение любимого и самого волшебного праздника. Мы надеемся, что новые арт-объекты будут радовать на протяжении долгого времени, и просим бережно относиться к ним», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.