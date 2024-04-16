На мосту через реку Большая Печенга возобновились работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Работы по реконструкции мостового перехода через реку Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» начались в июне прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В апреле нынешнего года после технологического перерыва подрядчик возобновил строительные работы.
В этом году на объекте реконструкции мостовики выполнят монтаж балок пролётного строения, омоноличивание пролётных швов, устройство железобетонных лестничных сходов с монтажом перильных ограждений, организацию водоотвода (устройство локальных очистных сооружений).
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, также будут выполняться работы по устройству мостового полотна с устройством дренажной системы, дорожной одежды, укреплению откосов каменной наброской, устройство участков сопряжения и более 600 метров барьерного ограждения.
На заключительном этапе будут выполнены мероприятия по организации дорожного движения: дорожники нанесут более 230 квадратных метров дорожной разметки, установят дорожные знаки и порядка 30 сигнальных пластиковых столбиков, а также демонтируют старый мост с рекультивацией существующей дороги.
Фото: https://gov-murman.ru