На мосту через реку Канентъявр продолжились работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжились работы по реконструкции мостового перехода через реку Канентъявр на 49 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Это один из крупных переходящих объектов дорожного проекта. Мост построен в 1997 году, его общая длина составляет 22,6 метра.

Первые этапы реконструкции выполнялись в прошлом году. Были проведены геодезические работы и демонтаж существующей аварийной конструкции моста. Строительство временного моста через реку Канентъявр выполнено в 2021 году. Также мостовики осуществили земляные работы в местах уширения земляного полотна, укрепили кюветы и откосы, устройство берм под дорожные знаки, выполнили сооружение опор и монтаж железобетонных балок пролётных строений мостов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время мостовики уже закончили выполнение устройства монолитных участков, установку карнизных блоков из стеклофибробетона, устройство металлического цоколя под барьерное ограждение и приступили к установке опалубки и армированию поперечных монолитных участков. Срок исполнения контракта – октябрь 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru