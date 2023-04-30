На муниципальном форуме в Мурманске участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» обсудили формирование регионального сообщества

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманске в рамках Регионального муниципального форума состоялась презентация проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» для специалистов по работе с молодёжью – представителей общественных организаций и муниципалитетов. Участники, финалисты и победители проектов платформы из Мурманской области также приняли участие в форсайт-сессии, посвященной формированию регионального сообщества и определению принципов его работы.

Жители Мурманской области – активные участники проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы «Россия – страна возможностей», таких, как «Флагманы образования», «Мастера гостеприимства», КАРДО собрались на одной из тематических секций регионального муниципального форума в Мурманске, чтобы в формате форсайт-сессии «Формирование сообщества в регионе – образ будущего» обсудить вопросы, связанные с особенностями работы регионального сообщества.

В мероприятии также приняли участие представители общественных организаций региона, молодёжных советов, руководители образовательных и волонтерских организаций, творческих и просветительских центров региона.

В открытии секции приняли участие председатель комитета молодежной политики Мурманской области Егор Хаценко и руководитель направления по взаимодействию с регионами Департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Глеб Узунов.

«Форум является площадкой и уникальным инструментом обмена практиками среди муниципалитетов, он дает возможность познакомиться с актуальными проектами, которые сейчас развиваются на территории страны, в том числе проектами президентской платформы «Россия – страна возможностей», и сконцентрировать своё внимание на большом и важном сейчас блоке, посвященном патриотическому воспитанию, в соединении с теми инструментами молодёжной политики, которые есть у муниципалитетов», – подчеркнул Егор Хаценко.

По мнению руководителя направления по взаимодействию с регионами Департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Глеба Узунова, создание региональных сообществ участников проектов президентской платформы – важный формат постконкурсного сопровождения.

«Одна из ключевых задач сообщества – поддержка инициатив и проектов участников интеграция их в решение региональных задач. Сегодня в сессии участвуют представители муниципалитетов, специалисты в сфере молодежной политики. Уверен, что в ходе работы и общения с ними, мы сможем понять специфику региональных задач и сформулировать векторы развития для сообщества, – пояснил руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия – страна возможностей» Глеб Узунов. – У нас уже есть положительный опыт работы таких экспертных сообществ в ряде регионов. Это позволяет более эффективно вовлекать в орбиту проектов платформы «Россия – страна возможностей» самые разные целевые аудитории, обеспечивает более адресное информирование на уровне муниципалитетов, вузов, профильных организаций о возможностях самореализации или продвижения инициатив через участие в проектах президентской платформы».

Модератором форсайт-сессии выступил старший координатор направления по взаимодействию с регионами Департамента регионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Руслан Шкута. Центральной темой обсуждения на форсайт-сессии стало формирование единого сообщества на базе участников проектов и конкурсов, направленного на активное взаимодействие участников и реализацию проектов в регионе с помощью их совместной деятельности.

Собравшиеся также обсудили возможные форматы работы сообщества финалистов и победителей конкурсов президентской платформы, проживающих в Мурманской области. В частности, выстраивание коммуникации между участниками внутри этого сообщества, взаимодействие с руководством региона, муниципалитетами и образовательным сообществом.

«Региональный форум Мурманской области даёт уникальную возможность представителям бизнеса, активным представителям области развивать свой регион. Сегодня здесь собрались победители и участники проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей», чтобы создать сообщество неравнодушных людей, готовых продвигать и реализовывать интересные проекты. Я являюсь послом гостеприимства, этот статус дает возможность продвигать идеи по развитию туризма в регионе. Мурманская область обладает уникальными возможностями для развития таких видов туризма, как промышленный, водный, активный. У нас уже есть некоторые идеи, которые мы озвучили на встрече с комитетом по туризму Мурманской области», – рассказала посол гостеприимства Мурманской области, победитель третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Ирина Шехунова.

Работа была построена в формате групповых обсуждений проблематики заявленного проекта с учетом региональной специфики, определения основных векторов развития и фиксация первых действий по активизации и структуризации сообщества.

«Я не первый год участвую в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», являюсь двукратным победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» с инклюзивным проектом фотостудия через призму искусства и театральная студия «Зазеркалье». Форсайт-сессия, на мой взгляд, отличный формат, чтобы сформировать сообщество заряженных активных людей. Вместе мы сможет делать отличные проекты на весь регион и даже масштабировать свои инициативы за его пределы», – поделилась впечатлениями специалист Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО Александровск города Снежногорска Юлия Ушакова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам сессии была проведена презентация доработанного проекта принципов работы сообщества и сформирован план действий. Так, например, победители и активные участники проектов АНО «Россия – страна возможностей» могут выступать в качестве спикеров и экспертов на региональных и муниципальных мероприятиях, принимать участие в решении конкретных региональных кейсов. Помимо этого, участники сообщества смогут делиться успешным опытом с представителями муниципальных органов власти, а также оказывать профильную помощь в развитии родного региона.

Фото: https://gov-murman.ru